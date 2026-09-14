Міжнародне фінансування є критично необхідним для збалансування державного бюджету.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, уряд після кількох нарад із парламентарями офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.

Реклама

"У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування", – зазначив Корецький.

Прем'єр-міністр наголосив, що міжнародне фінансування є критично необхідним для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони України.

Водночас частина необхідних рішень залежить безпосередньо від уряду. За словами Корецького, Кабмін має виконати 42 рішення.

Раніше уряд планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації вирішив прискорити виконання зобов'язань. Тепер урядовці планують завершити роботу до 15 жовтня.

Читайте також Стефанчук закликав депутатів не блокувати закони, від яких залежить фінансування України

Під час зустрічі з послами держав G7 та країн Євросоюзу за участю голови Верховної Ради, міністрів, народних депутатів і голів парламентських комітетів обговорили необхідність синхронної роботи для забезпечення міжнародної фінансової підтримки України.

Корецький заявив, що уряд готовий разом із депутатами опрацювати кожен законопроєкт, формулювання та окремі норми, щоб забезпечити необхідну підтримку та якнайшвидше ухвалити рішення.

"Уряд зі свого боку виконає всі необхідні рішення. Очікуємо такої ж відповідальної роботи від депутатів усіх фракцій і груп", – наголосив прем'єр-міністр.

Що з голосуванням нардепів?

1 вересня Верховна Рада вже вдруге не змогла ухвалити законопроєкти щодо оподаткування посилок. Законопроєкт №15460 про зміни до Митного кодексу набрав 194 голоси, а №15112-д про зміни до Податкового кодексу — 198 за необхідних 226.

Провал голосування розкритикував президент Володимир Зеленський. Йшлося, зокрема, про скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро. Успішне ухвалення відповідних змін пов’язували з отриманням третього траншу Міжнародного валютного фонду у розмірі $700 млн та другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на €3,7 млрд у межах окремого інструменту підтримки України на 2026–2027 роки.

«Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції і вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини парламентської зали», — заявив Зеленський.

Після цього уряд подав нову редакцію законопроєкту про ПДВ для посилок, до якої також внесли норму щодо посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

До порядку денного Верховної Ради на наступний тиждень також включили низку законопроєктів, необхідних для виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами в межах Ukraine Facility та програм МВФ.