Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаЕкономікаФінанси

Україна ризикує втратити 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування, – Корецький

Міжнародне фінансування є критично необхідним для збалансування державного бюджету.

Україна ризикує втратити 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування, – Корецький
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни. 

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, уряд після кількох нарад із парламентарями офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.

Реклама

"У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування", – зазначив Корецький.

Прем'єр-міністр наголосив, що міжнародне фінансування є критично необхідним для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони України.

Водночас частина необхідних рішень залежить безпосередньо від уряду. За словами Корецького, Кабмін має виконати 42 рішення.

Раніше уряд планував завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації вирішив прискорити виконання зобов'язань. Тепер урядовці планують завершити роботу до 15 жовтня.

Читайте такожСтефанчук закликав депутатів не блокувати закони, від яких залежить фінансування України

Під час зустрічі з послами держав G7 та країн Євросоюзу за участю голови Верховної Ради, міністрів, народних депутатів і голів парламентських комітетів обговорили необхідність синхронної роботи для забезпечення міжнародної фінансової підтримки України.

Корецький заявив, що уряд готовий разом із депутатами опрацювати кожен законопроєкт, формулювання та окремі норми, щоб забезпечити необхідну підтримку та якнайшвидше ухвалити рішення.

"Уряд зі свого боку виконає всі необхідні рішення. Очікуємо такої ж відповідальної роботи від депутатів усіх фракцій і груп", – наголосив прем'єр-міністр.

Що з голосуванням нардепів?

  • 1 вересня Верховна Рада вже вдруге не змогла ухвалити законопроєкти щодо оподаткування посилок. Законопроєкт №15460 про зміни до Митного кодексу набрав 194 голоси, а №15112-д про зміни до Податкового кодексу — 198 за необхідних 226.
  • Провал голосування розкритикував президент Володимир Зеленський. Йшлося, зокрема, про скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро. Успішне ухвалення відповідних змін пов’язували з отриманням третього траншу Міжнародного валютного фонду у розмірі $700 млн та другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на €3,7 млрд у межах окремого інструменту підтримки України на 2026–2027 роки.
  • «Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції і вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини парламентської зали», — заявив Зеленський.
  • Після цього уряд подав нову редакцію законопроєкту про ПДВ для посилок, до якої також внесли норму щодо посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).
  • До порядку денного Верховної Ради на наступний тиждень також включили низку законопроєктів, необхідних для виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами в межах Ukraine Facility та програм МВФ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies