Цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для внутрішніх потреб України, - Мінагрополітики

Очікується, що виробництво картоплі становитиме близько 12,5 млн тонн. Населення споживає максимум 2-2,5 млн тонн на рік.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький упевнений, що цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для повного забезпечення продовольчих потреб України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За словами Висоцького, попри нижчу загальну оцінку валового збору порівняно з минулим роком, дефіциту картоплі не буде.

"Очікується, що цього року виробництво картоплі становитиме близько 12,5 млн тонн. Наявного обсягу більш ніж достатньо для внутрішнього ринку. Населення споживає максимум 2-2,5 млн тонн на рік. Решта врожаю традиційно використовується як насіння та на корми в тваринництві", – зазначив міністр.

За його словами, картоплю в Україні вирощують близько 400 спеціалізованих підприємств, а загальна площа промислового вирощування - орієнтовно 60 тис. гектарів. Значну частку врожаю традиційно вирощують у домогосподарствах для власного споживання.

Цінова динаміка також залишається прогнозованою, зазначає міністр. За даними Держстату, середня ціна реалізації картоплі наразі становить близько 14 грн/кг. За останній тиждень вона знизилася на 5%, а за місяць – на 15%. Подекуди закупівельні ціни впали до 12 грн/кг. Остаточні підсумки можна буде зробити після завершення збиральної кампанії.