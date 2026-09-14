У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ГоловнаЕкономікаДержава

Цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для внутрішніх потреб України, - Мінагрополітики

Очікується, що виробництво картоплі становитиме близько 12,5 млн тонн. Населення споживає максимум 2-2,5 млн тонн на рік. 

Цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для внутрішніх потреб України, - Мінагрополітики
Фото: dostavka-kartofelya.by

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький упевнений, що цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для повного забезпечення продовольчих потреб України. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

За словами Висоцького, попри нижчу загальну оцінку валового збору порівняно з минулим роком, дефіциту картоплі не буде.

"Очікується, що цього року виробництво картоплі становитиме близько 12,5 млн тонн. Наявного обсягу більш ніж достатньо для внутрішнього ринку. Населення споживає максимум 2-2,5 млн тонн на рік. Решта врожаю традиційно використовується як насіння та на корми в тваринництві", – зазначив міністр.

За його словами, картоплю в Україні вирощують близько 400 спеціалізованих підприємств, а загальна площа промислового вирощування - орієнтовно 60 тис. гектарів. Значну частку врожаю традиційно вирощують у домогосподарствах для власного споживання.

Цінова динаміка також залишається прогнозованою, зазначає міністр. За даними Держстату, середня ціна реалізації картоплі наразі становить близько 14 грн/кг. За останній тиждень вона знизилася на 5%, а за місяць – на 15%. Подекуди закупівельні ціни впали до 12 грн/кг. Остаточні підсумки можна буде зробити після завершення збиральної кампанії. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies