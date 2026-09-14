Україна незабаром отримає понад $840 млн від Світового банку під гарантії Канади

Найближчим часом Україна тримає 841 млн доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії канадського уряду.

Про це повідомив український премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, гроші надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

«В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую Уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку», – написав Корецький.

Раніше стало відом, що Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів через ЄБРР для екстрених закупівель газу та формування стратегічних запасів палива. Ще 200 млн канадських доларів спрямують на пільгове фінансування пріоритетних енергетичних проєктів.