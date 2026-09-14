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Україна незабаром отримає понад $840 млн від Світового банку під гарантії Канади

Гроші підуть на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Україна незабаром отримає понад $840 млн від Світового банку під гарантії Канади
Прем’єр-міністр Сергій Корецький
Фото: тг-канал Сергія Корецького

Найближчим часом Україна тримає 841 млн доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії канадського уряду. 

Про це повідомив український премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, гроші надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

«В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую Уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку», – написав Корецький. 

  • Раніше стало відом, що Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів через ЄБРР для екстрених закупівель газу та формування стратегічних запасів палива. Ще 200 млн канадських доларів спрямують на пільгове фінансування пріоритетних енергетичних проєктів.
  • Проєкт PEACE in Ukraine реалізують із червня 2022 року. Його мета — забезпечити стабільне функціонування державних інституцій на національному та регіональному рівнях під час війни. 
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