FT: Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 млрд євро

Канада планує приєднатися до кредиту для України розміром 90 млрд євро. Зараз ведуться переговори.
Як пише видання Financial Times із посиланням джерела, канадський прем’єр-міністр Марк Карні прагне зміцнити трансатлантичні зв’язки, щоб зменшити залежність своєї країни від США.
Обидві сторони планують домовитися про розмір внеску Канади до саміту ЄС у Монреалі, який відбудеться наприкінці жовтня.
За словами співрозмовників видання, Карні прагне створити альянс ліберальних держав, відданих багатосторонньому порядку, і сподівається продемонструвати відданість європейським союзникам, зробивши внесок у цю позику.
"Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити ще більше разом", – зазначив один із європейських посадовців.
За словами співрозмовника, «ЄС прагне якомога тісніших відносин із Канадою, і саме над цим ми працюємо».
Наразі Велика Британія є єдиною іншою країною, що не входить до ЄС, яка взяла участь у наданні цього кредиту.
Цього тижня Карні їде до Європи, де зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Страсбурзі в середу. Згодом він полетить до Ліверпуля, і зустрінеться із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.
- 24 серпня Європейська комісія схвалила €6,1 млрд на оборонні закупівлі для України. Фінансування передбачене, зокрема, для систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів.
- Ці кошти є частиною Позики на підтримку України (UASL) загальним обсягом €90 млрд. Програма передбачає €30 млрд бюджетної допомоги та €60 млрд на оборонні потреби України протягом 2026-2027 років.
- На 2026 рік у межах програми передбачено €28,3 млрд на зміцнення оборонно-промислового потенціалу України. Раніше Єврокомісія вже затвердила оборонні закупівлі на €16 млрд, з яких €8,35 млрд Україна вже отримала.
- 11 вересня Європейська комісія остаточно схвалила виділення €6,1 млрд у межах кредиту на підтримку України. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.