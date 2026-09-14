FT: Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 млрд євро

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Канада планує приєднатися до кредиту для України розміром 90 млрд євро. Зараз ведуться переговори.

Як пише видання Financial Times із посиланням джерела, канадський прем’єр-міністр Марк Карні прагне зміцнити трансатлантичні зв’язки, щоб зменшити залежність своєї країни від США.

Обидві сторони планують домовитися про розмір внеску Канади до саміту ЄС у Монреалі, який відбудеться наприкінці жовтня.

Реклама

За словами співрозмовників видання, Карні прагне створити альянс ліберальних держав, відданих багатосторонньому порядку, і сподівається продемонструвати відданість європейським союзникам, зробивши внесок у цю позику.

"Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити ще більше разом", – зазначив один із європейських посадовців.

За словами співрозмовника, «ЄС прагне якомога тісніших відносин із Канадою, і саме над цим ми працюємо».

Наразі Велика Британія є єдиною іншою країною, що не входить до ЄС, яка взяла участь у наданні цього кредиту.

Цього тижня Карні їде до Європи, де зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Страсбурзі в середу. Згодом він полетить до Ліверпуля, і зустрінеться із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.