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FT: Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 млрд євро

Зараз проходять переговори. 

FT: Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 млрд євро
Фото: Facebook

Канада планує приєднатися до кредиту для України розміром 90 млрд євро. Зараз ведуться переговори. 

Як пише видання Financial Times із посиланням джерела, канадський прем’єр-міністр Марк Карні прагне зміцнити трансатлантичні зв’язки, щоб зменшити залежність своєї країни від США.

Обидві сторони планують домовитися про розмір внеску Канади до саміту ЄС у Монреалі, який відбудеться наприкінці жовтня.

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За словами співрозмовників видання, Карні прагне створити альянс ліберальних держав, відданих багатосторонньому порядку, і сподівається продемонструвати відданість європейським союзникам, зробивши внесок у цю позику. 

"Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити ще більше разом", – зазначив один із європейських посадовців.

За словами співрозмовника, «ЄС прагне якомога тісніших відносин із Канадою, і саме над цим ми працюємо». 

Наразі Велика Британія є єдиною іншою країною, що не входить до ЄС, яка взяла участь у наданні цього кредиту.

Цього тижня Карні їде до Європи, де зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Страсбурзі в середу. Згодом він полетить до Ліверпуля, і зустрінеться із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

  • 24 серпня Європейська комісія схвалила €6,1 млрд на оборонні закупівлі для України. Фінансування передбачене, зокрема, для систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів.
  • Ці кошти є частиною Позики на підтримку України (UASL) загальним обсягом €90 млрд. Програма передбачає €30 млрд бюджетної допомоги та €60 млрд на оборонні потреби України протягом 2026-2027 років.
  • На 2026 рік у межах програми передбачено €28,3 млрд на зміцнення оборонно-промислового потенціалу України. Раніше Єврокомісія вже затвердила оборонні закупівлі на €16 млрд, з яких €8,35 млрд Україна вже отримала.
  • 11 вересня Європейська комісія остаточно схвалила виділення €6,1 млрд у межах кредиту на підтримку України. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
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