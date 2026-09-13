Андрій Сибіга провів у Києві переговори з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною

Говорили про ситуацію на полі бою, ППО та розширення оборонної співпраці.

13 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Естонської Республіки Маргусом Цахкною, який прибув до Києва з візитом.

Як розповіли у МЗС, під час зустрічі глави зовнішньополітичних відомств детально обговорили ситуацію на полі бою, посилення протиповітряної оборони України та розширення оборонної співпраці, зокрема можливості поєднання бойового досвіду й оборонних технологій України зі спроможностями Естонії.

Також говорили про використання заморожених російських активів та подальше посилення санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу та ресурсів, які забезпечують функціонування російської воєнної машини.

Важливою темою зустрічі стала підтримка Естонією вступу України до Європейського Союзу та її активна роль у просуванні переговорного процесу. Глави МЗС також обговорили взаємодію в межах головування Естонії у форматі NB8 та подальшу консолідацію підтримки України з боку північних і балтійських партнерів.

Україна та Естонія продовжують спільно працювати над посиленням стійкості української енергетичної системи в умовах російських атак.

Окремий блок розмови стосувався підготовки до Конференції з питань відновлення України в Таллінні у 2027 році, а також взаємодії напередодні тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН та ключових заходів, запланованих у цей період.