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"Терор Путіна, що “стукає” прямо у двері ЄС і НАТО", – Сибіга закликав посилити санкції проти РФ

РФ атакувала прикордонний регіон у Волинській області.

"Терор Путіна, що “стукає” прямо у двері ЄС і НАТО", – Сибіга закликав посилити санкції проти РФ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни ЄС і НАТО посилити санкції проти Росії після російського обстрілу прикордонного регіону в районі Ягодина у Волинській області.

Про це глава МЗС написав у соцмережі X.

"Російські варварські удари на прикордонному регіону Україна-Польща в Ягодині – це не просто продовження атак на наші державні кордони.

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Це не просто продовження атак на наші державні кордони. Це терор Путіна, що “стукає” прямо у двері ЄС і НАТО", – наголосив Сибіга.

Він закликав міжнародних партнерів діяти негайно.

"Російські варвари стоять біля ваших воріт, дорогі партнери. Дійте зараз: киньте всю вагу ваших санкцій на агресивний режим Путіна. Змусьте Москву відчути наслідки свого терору", – заявив міністр.

Сибіга закликав не обмежуватися частковими заходами, а запровадити максимально жорсткі обмеження.

"Не напівзаходи, а безкомпромісні, потужні кроки. Повне торгове ембарго. Повні заборони на в’їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу", – написав глава МЗС.

За його словами, Росія має зрозуміти, що її агресія матиме серйозні наслідки.

"Путін має зрозуміти, що його варварство зустріне рішучу відповідь, яка підніме вартість війни для нього до неприйнятного рівня. Це єдиний спосіб його зупинити", – підкреслив Сибіга.

Як пише "Суспільне" з посиланням на коментар речниці Волинської митниці Валентини Черниш, уранці 13 вересня внаслідок атаки російського безпілотника було пошкоджено АЗС біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин—Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Через падіння уламків загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, припаркованих поруч.

Під час повітряної тривоги всі операції на кордоні призупинили, а люди перебували в укриттях. Станом на 10:00 13 вересня пункт пропуску "Ягодин—Дорогуськ" працював у штатному режимі.

Обстріли РФ 13 вересня. Що відомо

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