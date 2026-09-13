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На Чернігівщині через російські атаки загинув чоловік, ще троє людей постраждали

Серед постраждалих дитина.

На Чернігівщині через російські атаки загинув чоловік, ще троє людей постраждали
наслідки російських обстрілів
Фото: Чернігівська ОВА

На Чернігівщині понад добу триває повітряна тривога. За цей час російські війська завдали низки ударів по області: одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора зранку російський безпілотник атакував Городню. Внаслідок удару пошкоджено вікна у двоповерховому будинку.

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По Ніжину росіяни завдали ударів безпілотниками типу «Бандероль». Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазин. Пожежу, яка виникла на місці удару, оперативно загасили рятувальники.

У одному із сіл Корюківського району FPV-дрон влучив у подвір’я. Пошкоджено мікроавтобус.

У Семенівській громаді російські військові атакували FPV-дроном автомобіль. 50-річний водій отримав уламкові поранення та був доставлений до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Згодом ворог здійснив ще один удар – пошкоджено автомобілі.

У Батуринській громаді на Ніжинщині внаслідок атаки БпЛА загинув 52-річний чоловік із Сумщини, який разом із товаришем повертався з риболовлі. Їхній автомобіль посікло уламками дрона. Другий чоловік не постраждав.

Пізно ввечері російські війська завдали удару «Геранню» по селу Менської громади. Пошкоджено автомобілі та вікна приватного будинку.

Уночі ворог атакував «Молнією» одне із сіл Новгород-Сіверської громади. Внаслідок удару знищено автомобіль. Постраждали 15-річна дівчина та 18-річний хлопець.

Дівчину госпіталізували, хлопець проходить лікування амбулаторно.

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