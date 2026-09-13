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Генштаб: На фронті за добу відбулося 249 боєзіткнень

Ворог продовжує тиснути на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Генштаб: На фронті за добу відбулося 249 боєзіткнень
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Розпочалася 1663-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав двох ракетних та 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 348 керованих авіабомб

Крім того, загарбники застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 2815 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Хотінь, Яструбщина, Садки, Іволжанське, Вільна, Могриця, Лужки та Середина-Буда; на Чернігівщині — Гірськ. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Сінне, Суходіл, Товстодубове, Лужки та Кіндратівка Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один пункт управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 10 ворожих штурмів у районах Садків, Бачівська, Уланового, Гірок та Рижівки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариці та Лимана, а також у напрямках Вільчі та Комісарового.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Курилівки та Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти чотири рази атакували в районі Лимана, а також у напрямках Новоселівки та Чернещини.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість штурмових дій у районах Закітного та Ямполя, а також у напрямках Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Розкішного та Русиного Яру.

 На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Молодецького, Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Степів, Дорожнього, Світлого, Шевченка, Матяшевого, Новогришиного, Гришиного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку у напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев'ять разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Рівного, Косівцевого, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Малої Токмачки, Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено два танки, вісім бойових броньованих машин, 77 артилерійських систем, п'ять реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 17 наземних робототехнічних комплексів, 2142 безпілотні літальні апарати, вісім ракет, 410 одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога.
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