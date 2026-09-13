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Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів за минулу добу

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 506 900 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів за минулу добу
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1520 російських солдатів, знищили 2 ворожі танки та один літак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб 
  • танків – 12 344 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.
  • артилерійських систем – 49 678 (+77) од.
  • РСЗВ – 2 120 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 635 (+2) од.
  • літаків – 442 (+1) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+8) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од.
  • спеціальна техніка – 4 681 (+5) од.

Дані уточнюються.

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