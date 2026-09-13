Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1520 російських солдатів, знищили 2 ворожі танки та один літак.

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Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 506 900 солдатів.

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