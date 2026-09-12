Російська тактика полягає у знищенні цивільної інфраструктури та підприємств, які можуть забезпечувати стійкість українців під час війни.

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Росія намагається завдати удару по українській економіці, знищуючи об’єкти, які допомагають країні функціонувати в умовах війни.

Про це зазначив в соцмережах президент Володимир Зеленський.

Російські війська протягом дня продовжують масовану атаку ударними безпілотниками. Станом на вечір у повітрі залишалися "Шахеди", а загальна кількість запущених від ранку дронів наблизилася до 500.

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"Зеленський наголосив, що Росія фактично переносить частину війни з фронту в економічну площину. На його думку, російська тактика полягає у знищенні цивільної інфраструктури та підприємств, які можуть забезпечувати стійкість українців під час війни.

"Росіяни спалюють склади з продуктами і заправки, фармацевтику та звичайні пасажирські потяги, житлові будинки і цивільні підприємства", – сказав президент.

Росія атакує підприємства, пов’язані з іноземним бізнесом

Він також повідомив про удари по підприємствах, що належать або пов’язані з іноземним бізнесом. Зокрема, росіяни атакували металургійний завод, що належить індійському бізнесу, американське підприємство з виробництва соняшникової олії та польську компанію, яка виготовляла сантехніку.

Серед інших цілей були стоянки для вантажівок, порти, торговельні центри та об’єкти енергетики.

Президент наголосив, що російські удари мають отримувати не лише відповідь, а й належну моральну та політичну оцінку з боку міжнародних партнерів України.

Російський бізнес та олігархи, які сплачують податки до бюджету війни та підтримують систему Володимира Путіна, повинні відчувати наслідки агресії.

"Усманов та Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання Путіна зупиняти війну", – пояснив глава держави.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС