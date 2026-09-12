На Київщині через атаку Росії є нові руйнування

Російські війська продовжують атакувати Київську область. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкти у Бориспільському та Броварському районах.
Про це повідомила Київська ОВА.
У Бориспільському районі пошкоджені складські приміщення. На місці виникла пожежа, яку наразі ліквідовують рятувальники.
Ще один складський об’єкт, а також приватний будинок пошкоджені у Броварському районі.
В обласній адміністрації закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про безпеку себе і своїх близьких.
- У Київській області за останню добу внаслідок атак російських ударних дронів загинула одна людина, ще троє постраждали. Серед потерпілих – дитина. Наслідки російських ударів зафіксували у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах. Загалом пошкоджено 15 об’єктів.