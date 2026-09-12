На Київщині через атаку Росії є нові руйнування

В області пошкоджені складські будівлі та приватний будинок.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська продовжують атакувати Київську область. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкти у Бориспільському та Броварському районах.

Про це повідомила Київська ОВА.

У Бориспільському районі пошкоджені складські приміщення. На місці виникла пожежа, яку наразі ліквідовують рятувальники.

Ще один складський об’єкт, а також приватний будинок пошкоджені у Броварському районі.

В обласній адміністрації закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про безпеку себе і своїх близьких.