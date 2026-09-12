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На Київщині через атаку Росії є нові руйнування

В області пошкоджені складські будівлі та приватний будинок.

На Київщині через атаку Росії є нові руйнування
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські війська продовжують атакувати Київську область. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкти у Бориспільському та Броварському районах. 

Про це повідомила Київська ОВА.

У Бориспільському районі пошкоджені складські приміщення. На місці виникла пожежа, яку наразі ліквідовують рятувальники.

Ще один складський об’єкт, а також приватний будинок пошкоджені у Броварському районі.

В обласній адміністрації закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про безпеку себе і своїх близьких.

  • У Київській області за останню добу внаслідок атак російських ударних дронів загинула одна людина, ще троє постраждали. Серед потерпілих – дитина. Наслідки російських ударів зафіксували у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах. Загалом пошкоджено 15 об’єктів.
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