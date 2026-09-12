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Буданов: Україна оживила переговорний процес і є ймовірність, що знайдеться рішення, як зупинити війну

Кардинально нових ідей щодо перемовин американська сторона не пропонувала, зауважив глава ОПУ.

Буданов: Україна оживила переговорний процес і є ймовірність, що знайдеться рішення, як зупинити війну
Очільник Офісу президента України Кирило Буданов
Фото: EPA/UPG

Переговорний процес між Україною, РФ і США вдалося відновити і, можливо, вдасться знайти рішення як зупинити війну.

Про це в коментарі журналістам заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає кореспондент LB.ua.

Коментуючи тези західних медіа про те, що може бути якесь певне замороження війни на лінії фронту перед зимою, Буданов сказав, що «я вірю в те, що ми знайдемо рішення, як зупинити війну».

Американська делегація, яка відвідувала нещодавно Україну, кардинально нових ідей щодо переговорів не озвучувала, додав глава ОПУ.

Буданов також сказав, що атаки російських дронів будуть продовжуватись. «До виборів це буде максимально жорстко. Далі побачимо, але все одно вони будуть», - підсумував керівник Офісу президента.

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