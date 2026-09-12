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На Харківщині через російські атаки постраждали п’ятеро людей

Окупанти били по області переважно дронами.

На Харківщині через російські атаки постраждали п’ятеро людей
Обстріли Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Упродовж 12 вересня російські війська атакували населені пункти Харківської області, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. 

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вранці близько 08:10 у селищі Старий Салтів Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки пошкоджена квартира, а 68-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Згодом у Старому Салтові зафіксували ще один удар безпілотника, тип якого наразі встановлюють. Поранення отримала 73-річна жінка.

Близько 14:50 російський FPV-дрон на оптоволоконному управлінні влучив у дах двоповерхового багатоквартирного будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок атаки дві жінки та чоловік отримали гостру реакцію на стрес.

За фактами атак прокурори розпочали досудові розслідування за ознаками воєнних злочинів.

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