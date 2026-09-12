Упродовж 12 вересня російські війська атакували населені пункти Харківської області, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вранці близько 08:10 у селищі Старий Салтів Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки пошкоджена квартира, а 68-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.
Згодом у Старому Салтові зафіксували ще один удар безпілотника, тип якого наразі встановлюють. Поранення отримала 73-річна жінка.
Близько 14:50 російський FPV-дрон на оптоволоконному управлінні влучив у дах двоповерхового багатоквартирного будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок атаки дві жінки та чоловік отримали гостру реакцію на стрес.
За фактами атак прокурори розпочали досудові розслідування за ознаками воєнних злочинів.
- Російські війська протягом минулої доби, 11 вересня, обстрілювали Харків та сім населених пунктів області. Унаслідок атаки на Харків загинув 32-річний чоловік. Ще 5 людей постраждали.