Росіяни минулої доби атакували Харків та сім населених пунктів області

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Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Харків та сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок атаки на Харків загинув 32-річний чоловік, ще один чоловік дістав поранення через вибух невідомого пристрою.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Прудянці Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою поранений 19-річний чоловік.

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Також медики надали допомогу трьом людям, які дістали поранень 10 вересня. Серед них — дві жінки віком 63 та 75 років, які постраждали біля Куп’янська, та 75-річний чоловік із села Грачівка Вільхуватської громади.

Харків російські війська атакували безпілотниками. У Шевченківському та Київському районах міста пошкоджене скління багатоквартирного будинку.

По області росіяни застосували шість керованих авіабомб, один БпЛА «Герань-2», три «Молнії», п’ять FPV-дронів та 144 безпілотники, тип яких наразі встановлюють.

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі, приватний будинок, господарські споруди та автомобіль. В Ізюмському районі пошкоджено сім приватних будинків.

У Харківському районі зафіксовано пошкодження цивільного підприємства та автомобіля. У Лозівському районі пошкоджена залізнична інфраструктура.

Водночас транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 262 людини. Загалом від початку роботи там зареєстрували 59 205 людей.