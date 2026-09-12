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На Чернігівщині через російський обстріл постраждала цивільна

Зруйновано житловий будинок.

На Чернігівщині через російський обстріл постраждала цивільна
Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області
Фото: Телеграм-канал В'ячеслава Чауса

Увечері російські війська атакували "Геранню" село Сновської громади на Чернігівщині. Внаслідок удару постраждала жінка.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, удар припав на приватне подвір’я. Жінка старшого віку дістала гостру реакцію на стрес.

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Також внаслідок атаки вогнем знищено господарську будівлю.

Загалом протягом минулої доби на Чернігівщині зафіксували 48 обстрілів. Із них 34 — атаки FPV-дронами по прикордонню.

Водночас уже зранку російські війська почали запускати десятки ударних безпілотників по області. Сили протиповітряної оборони працюють, а повітряна тривога триває по всій Чернігівщині.

Жителів області закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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