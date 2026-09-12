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Через російські обстріли на Херсонщині 18 людей дістали поранення

Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Через російські обстріли на Херсонщині 18 людей дістали поранення
Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Минулої доби російські війська атакували Херсонщину авіацією, безпілотниками та артилерією. 18 людей дістали поранення, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Білозерка, Берислав, Борозенське, Станіслав, Миролюбівка, Костирка, Новорайськ, Микільське, Урожайне, Антонівка, Дніпровське, Зимівник, Благодатне, Благовіщенське, Нововоскресенське, Золота Балка, Качкарівка, Михайлівка, Новодмитрівка, Олександрівка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 багатоповерхових і 20 приватних будинків. Також понівечено магазини, автозаправну станцію, станцію технічного обслуговування, автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі.

Унаслідок обстрілів 18 людей дістали поранення.

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