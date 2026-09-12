Росіяни атакували Дніпропетровщину: у Кривому Розі є жертва

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Росіяни вночі обстрілювали міста Дніпропетровської області балістичними ракетами. Вибухи лунали в обласному центрі та в Кривому Розі.

За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у Дніпрі сталася пожежа на промисловому підприємстві, попередньо минулося без постраждалих.

Натомість у Кривому Розі влада міста повідмоляла про обстріл балістикою з різних напрямків. Там також ціллю ворога було промислове підприємство. Одна людина загинула, двоє були поранені.