Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті з Києва до Луцька

Він курсуватиме з п'ятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня.

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Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк.

Про це повідомили на сторінці компанії в Telegram.

Потяг курсуватиме на вихідних, з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, з Києва до Волині та в зворотному напрямку.

Відправлення з Києва о 7:26 та прибуття до Луцька о 13:00.

У зворотному напрямку поїзд вирушає з Луцька о 16:17, прибуває до Києва о 21:41. Передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.