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Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті з Києва до Луцька

Він курсуватиме з п'ятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня.

Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті з Києва до Луцька
Фото: "Укрзалізниця"/Telegram

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк.

Про це повідомили на сторінці компанії в Telegram.

Потяг курсуватиме на вихідних, з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, з Києва до Волині та в зворотному напрямку. 

Відправлення з Києва о 7:26 та прибуття до Луцька о 13:00.

 У зворотному напрямку поїзд вирушає з Луцька о 16:17, прибуває до Києва о 21:41. Передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

  • У Києві почали курсувати чотири тимчасові нічні автобуси від Центрального залізничного вокзалу. За інформацією УЗ, автобуси курсуватимуть з 10 вересня щоночі з 1:00 до 5:00 з інтервалом близько 60 хвилин.
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