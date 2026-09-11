Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті з Києва до Луцька

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756 Київ-Луцьк.
Про це повідомили на сторінці компанії в Telegram.
Потяг курсуватиме на вихідних, з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, з Києва до Волині та в зворотному напрямку.
Відправлення з Києва о 7:26 та прибуття до Луцька о 13:00.
У зворотному напрямку поїзд вирушає з Луцька о 16:17, прибуває до Києва о 21:41. Передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.
- У Києві почали курсувати чотири тимчасові нічні автобуси від Центрального залізничного вокзалу. За інформацією УЗ, автобуси курсуватимуть з 10 вересня щоночі з 1:00 до 5:00 з інтервалом близько 60 хвилин.