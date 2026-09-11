Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Нацполіція викрила дві схеми переправлення військовозобов'язаних через кордон

Організатори працювали в Чернівецькій та Чернігівській областях, свої послуги оцінювали в 10 000 доларів.

Нацполіція викрила дві схеми переправлення військовозобов'язаних через кордон
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Нацполіція та прикордонники викрили дві схеми переправлення військовозобов’язаних через кордон в Чернігівській та Чернівецькій областях.

Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Фігуранти підшукували військовозобов’язаних чоловіків та пропонували їм допомогти перетнути кордон з Молдовою чи Румунією, оминаючи офіційні пункти пропуску. Свої послуги оцінювали в 10,500 євро з людини.

Реклама

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Спільники вели справи лише телефоном та без особистих зустрічей з клієнтами. Їхньою умовою було бути постійно готовим до виїзду, мати при собі обумовлену суму та додаткові 200 доларів і 3000 гривень за послугу трансферу до кордону.

"За їх задумом клієнт мав заселитися у готель та чекати подальших вказівок. Потім, у зазначений час, звідти його мав забрати один із ділків, взяти аванс та вивезти з міста до прикордонної зони. Там його мав зустріти інший спільник, доставити втікача до кордону на мотоциклі та показати шлях втечі", - розповіли в поліції.

Схожу схему викрили і на Чернігівщині. Її організував 28-річний уродженець Донеччини, колишній військовий. 

За даними поліції, він пропонував безперешкодний трансфер до однієї з прикордонних областей, повний супровід та допомогу в подальшій втечі. Шлях прокладався через Тису, яку військовозобов'язаний мав подолати вплав.

Свої послуги оцінював від 7000 до 10000 доларів та просив переказати частинами на банківський рахунок. Ціна залежала від складності маршруту та навколишньої обстановки.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Правоохоронці затримали зловмисників та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

  • На Закарпатті ДБР викрило двох військовослужбовців, які організували схему переправлення через кордон. За 14 тисяч євро підозрювані переправляли військовозобов'язаних через кордон.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies