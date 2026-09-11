Через російський терор на Херсонщині постраждали семеро людей

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Автівка палає після влучання дрона у Херсоні

Сім людей дістали травм внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Серед постраждалих – троє працівників екстреної медичної допомоги та лікарка обласної лікарні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 КК України.

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За даними слідства, 11 вересня 2026 року армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерійської зброї та дронів різного типу.

Станом на 17:30 відомо про сімох постраждалих. Це жителі Херсона, які дістали поранень унаслідок атак російських військ із використанням БпЛА та артилерії.

Серед травмованих – троє співробітників екстреної медичної допомоги та лікарка обласної лікарні.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, магазин, службовий і легковий автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини, скоєні збройними формуваннями держави-агресора.