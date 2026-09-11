Прокуратура: окупанти стратили двох полонених військових НГУ поблизу Добропілля

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Поблизу Добропілля на Донеччині російські військові стратили двох полонених військовослужбовців Національної гвардії України. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

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За даними слідства, 2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Нацгвардії перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля.

Українські захисники виконували бойове завдання, коли, за попередніми даними, потрапили у полон до російських військових. Надалі військові ЗС РФ стратили полонених, розстрілявши їх з автоматичної зброї.

Наразі прокурори проводять невідкладні слідчі та розшукові дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб із числа військовослужбовців РФ, причетних до вчинення злочину.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.