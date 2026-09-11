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СБУ та Нацполіція запобігли нелегальному продажу майже пів тонни тротилу на Харківщині

Підозрюваний підшукував потенційних покупців через тематичні Телеграм-канали.

СБУ та Нацполіція запобігли нелегальному продажу майже пів тонни тротилу на Харківщині
Фото: СБУ

СБУ та Національна поліція викрили спробу незаконного продажу майже 500 кг тротилу на Харківщині. У збуті великої партії вибухівки підозрюють командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією та за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила військовослужбовця, який намагався нелегально продати майже пів тонни вибухівки.

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Фото: СБУ

Як встановило розслідування, чоловік підшукував потенційних покупців через тематичні Telegram-канали. Клієнтам він обіцяв особисто доставити «товар» на службовому автомобілі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" поблизу військової частини у Чугуївському районі під час спроби продажу вибухівки.

За даними правоохоронців, тротил він зберігав у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території Харківської області, де тимчасово дислокувався його підрозділ.

Фото: СБУ

Під час затримання у чоловіка вилучили всю підготовлену до продажу партію вибухівки — майже 500 кг тротилу, а також смартфон із доказами контактів із потенційними покупцями.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які можуть бути до нього причетні.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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