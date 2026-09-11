СБУ та Національна поліція викрили спробу незаконного продажу майже 500 кг тротилу на Харківщині. У збуті великої партії вибухівки підозрюють командира одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією та за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила військовослужбовця, який намагався нелегально продати майже пів тонни вибухівки.
Як встановило розслідування, чоловік підшукував потенційних покупців через тематичні Telegram-канали. Клієнтам він обіцяв особисто доставити «товар» на службовому автомобілі.
Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" поблизу військової частини у Чугуївському районі під час спроби продажу вибухівки.
За даними правоохоронців, тротил він зберігав у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території Харківської області, де тимчасово дислокувався його підрозділ.
Під час затримання у чоловіка вилучили всю підготовлену до продажу партію вибухівки — майже 500 кг тротилу, а також смартфон із доказами контактів із потенційними покупцями.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами.
Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, які можуть бути до нього причетні.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.