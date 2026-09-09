​Операція "Карфаген": Звільнилася з роботи перша заступниця генпрокурора Кравченка

Звільнилася з роботи і з органів прокуратури перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко.
Як повідомило «Суспільне», 8 вересня був її останній робочий день. перед цим вона написала заяву на звільнення і опісля з’явився відповідний наказ.
Вдовиченко - фігурантка розслідування НАБУ і САП.
Що відомо про операцію «Карфаген»
- НАБУ і САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".
- Антикорупційні органи заявили, що учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.
- В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими колцентрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.
- Генпрокурор заперечив свою причетність до схеми і доручив пройти поліграф усім працівникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні кол-центри. Також Кравченко подав заяву про відставку.
- У відео НАБУ фігурували організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми. Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).
- 6 вересня суд відправив під варту співробітника ОГП Сергія Кропиву. 8 вересня «запобіжку» обрали довіреній особі «Канцлера».