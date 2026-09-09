​Операція "Карфаген": Звільнилася з роботи перша заступниця генпрокурора Кравченка

Вона фігурує у розслідуванні НАБУ і САП.

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Звільнилася з роботи і з органів прокуратури перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко.

Як повідомило «Суспільне», 8 вересня був її останній робочий день. перед цим вона написала заяву на звільнення і опісля з’явився відповідний наказ.

Вдовиченко - фігурантка розслідування НАБУ і САП.

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