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​Операція "Карфаген": Звільнилася з роботи перша заступниця генпрокурора Кравченка

Вона фігурує у розслідуванні НАБУ і САП.

​Операція "Карфаген": Звільнилася з роботи перша заступниця генпрокурора Кравченка
Марія Вдовиченко
Фото: Офіс Генпрокурора

Звільнилася з роботи і з органів прокуратури перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко.

Як повідомило «Суспільне», 8 вересня був її останній робочий день. перед цим вона написала заяву на звільнення і опісля з’явився відповідний наказ.

Вдовиченко - фігурантка розслідування НАБУ і САП.

Що відомо про операцію «Карфаген»

  • НАБУ і САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України". 
  • Антикорупційні органи заявили, що учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.
  • В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими колцентрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.
  • Генпрокурор заперечив свою причетність до схеми і доручив пройти поліграф усім працівникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні кол-центри. Також Кравченко подав заяву про відставку.
  • У відео НАБУ фігурували організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми. Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).
  • 6 вересня суд відправив під варту співробітника ОГП Сергія Кропиву. 8 вересня «запобіжку» обрали довіреній особі «Канцлера».
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