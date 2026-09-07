ОГП: В Одесі забудовнику повідомили про підозру через незаконне зайняття землі біля моря

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В Одесі засновнику будівельної компанії повідомили про підозру у незаконному зайнятті земельної ділянки біля моря та її забудові. Там звели 47 триповерхових таунхаусів, завдавши територіальній громаді збитків на понад 50 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У 2019 році компанія отримала в оренду від Одеської міської ради понад 2,3 га землі на вулиці Дача Ковалевського. Ділянку надали для будівництва та обслуговування готельного комплексу.

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За версією слідства, забудовник вийшов за межі орендованої території та самовільно зайняв ще понад 0,75 га землі вздовж морського схилу.

Водночас містобудівні умови та обмеження, які використали під час оформлення будівництва, стосувалися іншої земельної ділянки.

За даними слідства, у період із жовтня 2022 року до лютого 2024 року на самовільно зайнятій землі збудували 47 триповерхових таунхаусів.

Фото: Офіс генпрокурора

Їх оформили та ввели в експлуатацію під виглядом реконструкції готельного комплексу.

Надалі 47 об’єктів нерухомості переоформлювали через пов’язані з підозрюваним суб’єкти господарювання. Чотири таунхауси згодом продали добросовісним набувачам.

За оцінкою слідства, внаслідок самовільного зайняття та забудови земельної ділянки територіальній громаді Одеси завдано понад 50 млн грн збитків.

Засновнику будівельної компанії інкримінують самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом – за ч. 3 ст. 197-1 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси на будівлі наклали арешт. Ухвала суду наразі не набрала законної сили.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.