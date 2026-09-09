ОГП: На Київщині викрили схему заволодіння 315 млн грн на оренді когенераційної установки

Комунальне підприємство уклало договір із приватною компанією на 315 млн грн, хоча передане обладнання не відповідало умовам тендеру.

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На Київщині правоохоронці викрили схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час оренди когенераційної установки для забезпечення електроенергією та теплом Вишнівської територіальної громади.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури чотирьом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

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За даними слідства, комунальне підприємство провело закупівлю послуг з оренди газопоршневої когенераційної установки для опалювального сезону 2024–2025 років.

Умовами тендеру передбачалося, що обладнання має бути виготовлене не раніше 2020 року. Однак підприємству передали установку 2008 року випуску, яка тривалий час перебувала в експлуатації.

Через технічний знос обладнання потребувало ремонту та не було запущене на початку опалювального сезону 2024 року під час блекаутів.

Слідство встановило, що під час ухвалення рішення про оренду належним чином не врахували технічний стан і ступінь зносу установки, її залишковий ресурс, витрати на ремонт та обслуговування, а також ринкову вартість обладнання та його оренди.

У результаті комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір на 315 млн грн. Із місцевого бюджету вже перерахували близько 28 млн грн.

Правоохоронці також задокументували дії, спрямовані на подальше заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку та документацію. Крім того, провели низку судових експертиз.

Досудове розслідування триває.