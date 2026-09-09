Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України затримала п’ятьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України. Серед них – колишній бойовик так званої «лнр», який воював проти українських військових на сході держави.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними пресцентру СБУ, зловмисники використовували соціальні мережі та месенджери для виправдовування збройної агресії Росії та поширення дезінформації про Сили оборони України.

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На Вінниччині правоохоронці викрили двох прихильників рашизму.

Одна з фігуранток систематично поширювала фейки про українських захисників та ситуацію на фронті. Вона репостила прокремлівські гасла, фотографії та відео з російських інтернет-ресурсів на власних сторінках у TikTok та "Одноклассниках".

Фото: СБУ

В обласному центрі також затримали одного з лідерів місцевого осередку так званого "народовладдя". За даними слідства, він публічно закликав до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Для поширення ворожої пропаганди та пошуку однодумців чоловік створив власний сайт, а також публікував відповідні фото- та відеоматеріали у Facebook і TikTok.

Ще одного фігуранта СБУ затримала на Черкащині. Ним виявився колишній бойовик так званої "лнр", який переховувався від правосуддя та продовжував поширювати кремлівську пропаганду.

Фото: СБУ

За матеріалами справи, у 2014 році чоловік приєднався до підконтрольних Росії терористичних угруповань на тимчасово окупованій території Луганщини. Його призначили до складу 7-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

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До 2018 року бойовик воював проти українських військових на сході України. Після цього він залишив незаконне формування, переїхав до центрального регіону та переховувався від правоохоронців.

Фото: СБУ

Згодом чоловік почав підтримувати контакти зі знайомими через месенджери. Під час спілкування він виправдовував воєнні злочини російських військових та закликав до повного захоплення України.

На Донеччині контррозвідники СБУ затримали блогера з Краматорська. За даними слідства, він публікував у прокремлівському Telegram-каналі, який адміністрували спецслужби РФ, дописи на підтримку збройної агресії Росії та захоплення східних регіонів України.

Також чоловік використовував інтернет-ресурс для поширення закликів до продовження ракетних ударів по Києву.

На Прикарпатті кіберфахівці СБУ викрили працівника місцевого державного підприємства. Він створив акаунт в "Одноклассниках", де героїзував кремлівський режим.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь Росії.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за:

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ч. 2 ст. 109 – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 1 ст. 258-3 – участь у терористичній групі чи терористичній організації;

ч. 1, ч. 2 ст. 436-1 – виготовлення та поширення комуністичної символіки;

ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та додаткової кваліфікації дій колишнього бойовика за ч. 1 ст. 111 КК України – державна зрада.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.