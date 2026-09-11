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В Україні автоматично виключатимуть із військового обліку тих, хто досяг граничного віку

Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно.

В Україні автоматично виключатимуть із військового обліку тих, хто досяг граничного віку
Ілюстративне фото
Фото: АрміяInform

Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Перевірку здійснюватиме реєстр "Оберіг".

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Реєстр щодня перевірятиме дату народження та військове звання людини. Якщо військовозобов’язаний або резервіст досяг граничного віку, його автоматично виключать із військового обліку.

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Для більшості військовозобов’язаних і резервістів граничний вік становить 60 років. Для осіб вищого офіцерського складу – 65 років.

Після виключення з військового обліку відстрочка або бронювання, якщо вони були, автоматично скасовуються. Про зміну статусу людина дізнається через застосунок "Резерв+". Після оновлення військово-облікового документа в ньому має з’явитися статус "Виключений".

Якщо статус не змінився, потрібно повторно авторизуватися в "Резерв+" та оновити військово-обліковий документ. Якщо це не допомогло, необхідно звернутися до ТЦК та СП, щоб перевірити дані.

У Міноборони окремо наголосили: автоматичне виключення з військового обліку не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Такі порушення потрібно врегулювати окремо.

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