За останніми даними, у Чехії під тимчасовим захистом перебуває майже 400 тисяч українців.

11 вересня у Празі відкрили Центр єдності українців. Unity Hub Prague працюватиме на базі Українського консультаційно-громадського центру, який працюю вже рік.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Це вже третій за рахунком Центр єдності українців у Європі – раніше відбулося відкриття центрів у Берліні та Стокгольмі.

Спільну декларацію про створення Центру єдності у Чехії була підписали 5 травня 2025 року в Празі в рамках візиту Володимира Зеленського до Чеської Республіки.

Чехія входить до трійки країн ЄС із найбільшою кількістю українців під тимчасовим захистом. За останніми даними Eurostat, загалом у країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають близько 4,4 мільйона українців, з них майже 400 тисяч – у Чехії.

«Для України важливо, щоб незалежно від того, де сьогодні живе людина і які плани має на майбутнє, вона могла зберігати зв’язок з Україною. Центр єдності у Празі має стати ще однією такою точкою зв’язку – місцем, де можна отримати потрібну інформацію, долучитися до української спільноти, дізнатися про можливості в Україні і просто відчути себе ближче до дому», – зазначила заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська.