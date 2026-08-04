Для його отримання потрібно довести виконання військових обов'язків через Резерв+.

Військовозобов'язані українці більше не зможуть отримати тимчасовий захист в Чехії.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Чеської республіки.

4 серпня опубліковано нове рішення Ради ЄС, яке регулює умови надання тимчасового захисту та продовжує його дію. Рішення продовжує тимчасовий захист для осіб, які тікають від війни в Україні, до березня 2028 року, а також коригує умови його надання.

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Для заяв, поданих з 5 серпня, тимчасовий захист не буде надаватися повторно особам, які не доведуть виконання своїх військових обов'язків в Україні.

«Це рішення обмежить кількість новоприбулих на десятки відсотків. Згодом це також зменшить навантаження на наші можливості та розвантажить чеську систему охорони здоров'я та соціального забезпечення», – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар.

Заявники повинні будуть довести виконання своїх військових обов'язків через заявку Резерв+, щоб отримати тимчасовий захист. Ця умова поширюється на заяви на перший та повторний тимчасовий захист, а також на тимчасовий захист з метою спільного проживання сім'ї.

Це не стосується осіб, які вже мають тимчасовий захист, дійсний на дату прийняття рішення, і які безперервно зберігали тимчасовий захист у Чеській Республіці після цієї дати.

Тимчасовий захист також продовжується на один рік, до кінця березня 2028 року. У Чеській Республіці його продовження здійснюватиметься аналогічно до попередніх років – шляхом онлайн-реєстрації та подальшого особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ з метою наклеювання нової візової наклейки.