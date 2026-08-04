Лубінець: У полоні в Україні перебувають громадяни 51 держави

«Важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки», - наголосив омбудсман.

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Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії РФ.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, саме тому «важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки».