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Лубінець: У полоні в Україні перебувають громадяни 51 держави

«Важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки», - наголосив омбудсман.

Лубінець: У полоні в Україні перебувають громадяни 51 держави
омбудсман Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії РФ.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, саме тому «важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки».

  • У липні Володимир Зеленський та його південнокорейський колега Лі Чже Мен домовилися вирішувати питання північнокорейських військових, захоплених Україною в полон, на основі гуманітарних принципів та з урахуванням їхнього власного волевиявлення. 
  • Раніше стало відомо, що громадянин Таджикистану, який багато років працював у Росії трудовим мігрантом, здався в полон через український державний проєкт «Хочу жить». 
  • До речі, Росія не хоче обмінювати іноземних військовополонених, які воювали в ЗС РФ. Серед полонених є вихідці з Непалу, Сомалі, Ємену, Шрі-Ланки та інших держав.
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