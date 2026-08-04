Лубінець: У полоні в Україні перебувають громадяни 51 держави

Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії РФ.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.
За його словами, саме тому «важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки».
- У липні Володимир Зеленський та його південнокорейський колега Лі Чже Мен домовилися вирішувати питання північнокорейських військових, захоплених Україною в полон, на основі гуманітарних принципів та з урахуванням їхнього власного волевиявлення.
- Раніше стало відомо, що громадянин Таджикистану, який багато років працював у Росії трудовим мігрантом, здався в полон через український державний проєкт «Хочу жить».
- До речі, Росія не хоче обмінювати іноземних військовополонених, які воювали в ЗС РФ. Серед полонених є вихідці з Непалу, Сомалі, Ємену, Шрі-Ланки та інших держав.