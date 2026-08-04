У результаті російського обстрілу в Україні загинув польський волонтер

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило загибель свого громадянина в Україні.
Чоловік працював волонтером і загинув унаслідок російських військових дій, повідомив речник польського МЗС Мацей Вевюр.
Вевюр висловив співчуття рідним і близьким загиблого та закликав поважати приватність родини у цей важкий час.
Польське посольство в Україні вже надає родичам загиблого волонтера необхідну консульську підтримку, додав речник.
RMF24 пише, що трагедія сталася 27 липня у Харкові через удар російського дрона.
Волонтер регулярно возив гуманітарну допомогу в Україну, її розподіляли поміж жителів прифронтових терторій.
- Раніше на війні загинули волонтери і з інших держав. Так, не стало данського волонтера-парамедика Оскара Александера Коксвіка Йоганссона.
- Благодійна організація "Проєкт Костянтин", яка займається забезпеченням українських військових, повідомила про загибель на фронті свого засновника, британського волонтера й добровольця Пітера Фуше.
- Крім того, загинув канадський медик-волонтер Григорій Цехмістренко.