У результаті російського обстрілу в Україні загинув польський волонтер

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Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило загибель свого громадянина в Україні.

Чоловік працював волонтером і загинув унаслідок російських військових дій, повідомив речник польського МЗС Мацей Вевюр.

Вевюр висловив співчуття рідним і близьким загиблого та закликав поважати приватність родини у цей важкий час.

Польське посольство в Україні вже надає родичам загиблого волонтера необхідну консульську підтримку, додав речник.

RMF24 пише, що трагедія сталася 27 липня у Харкові через удар російського дрона.

Волонтер регулярно возив гуманітарну допомогу в Україну, її розподіляли поміж жителів прифронтових терторій.