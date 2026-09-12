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Німецькі поліцейські перейматимуть в України досвід у сфері застосування та протидії дронам

Німці планують підвищувати компетенцію на українських полігонах.

Німецькі поліцейські перейматимуть в України досвід у сфері застосування та протидії дронам
Зустріч українських правоохоронців з німецькою делегацією
Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

Німеччина розширює співпрацю з Нацполіцією України у сфері протидії дронам. Українські правоохоронці  провели зустріч із німецькою делегацією.

Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України.

Сторони обговорили розширення двосторонньої співпраці між відомствами щодо обміну досвідом української поліції з німецькими колегами у сфері використання, застосування безпілотників та протидії дронам. 

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Баден-Вюртемберг Мануель Хагель заявив, що для Німеччини важливий досвід роботи  української поліції в умовах війни, зокрема у питанні протидії дронам. 

«Ми хотіли б розширити співпрацю щодо обміну досвідом та фахівцями. У федеральній землі Баден-Вюртемберг ми прагнемо розбудувати такі ж спроможності, які ви здобули під час відсічі агресії рф, аби бути готовими до захисту власної країни. Ми готові й надалі підтримувати вас у розвитку вашого кадрового та матеріально-технічного потенціалу. Водночас розраховуємо на допомогу українських фахівців у розбудові компетенції з протидії дронам у наших підрозділах», - зазначив він.

Заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич заявив, що Україна готова до спільної роботи, напрацювань та взаємодії.

  • Німеччина передасть Україні ракети PAC-2 для Patriot із власних запасів. Також ФРН також наростить постачання ракет класу "повітря-повітря".
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