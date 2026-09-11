На вихідних в Україні дощитиме, подекуди прогнозують грози

На вихідних в Україні очікується похолодання, в більшості областей дощитиме, подекуди очікуються грози.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура вночі 8-16°; вдень 15-23°, на півдні та південному сході країни 25-30°
В суботу, 12 вересня, у західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей дощі та подекуди грози.
Температура повітря вночі 10-15°, вдень на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°.
На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
На Київщині та в Києві вночі помірний, вранці та вдень значний дощ.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 15-20°; у Києві вночі 13-15°, вдень 16-18°.
13-14 вересня у південних, центральних та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.