На вихідних в Україні дощитиме, подекуди прогнозують грози

Температура повітря вдень коливатиметься від +15° до +23°, лише на півдні країни буде тепліше.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На вихідних в Україні очікується похолодання, в більшості областей дощитиме, подекуди очікуються грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Температура вночі 8-16°; вдень 15-23°, на півдні та південному сході країни 25-30°

Реклама

В суботу, 12 вересня, у західних, північних, Вінницькій, вдень і більшості центральних областей дощі та подекуди грози.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 12 вересня

Температура повітря вночі 10-15°, вдень на заході та півночі країни 15-20°, в центральних областях до 24°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

На Київщині та в Києві вночі помірний, вранці та вдень значний дощ.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 15-20°; у Києві вночі 13-15°, вдень 16-18°.

13-14 вересня у південних, центральних та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.