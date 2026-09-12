«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського обстрілу у Кривому Розі загинула людина, ще троє поранені

Армія РФ атакувала місто балістичними ракетами і дронами.

Унаслідок російського обстрілу у Кривому Розі загинула людина, ще троє поранені
наслідки російської атаки на Кривий Ріг 21 серпня 2026 року
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровщину ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше від російської атаки постраждав Кривий Ріг. Там пошкоджене промислове підприємство, загинув чоловік, ще троє людей постраждали. 54-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.

Реклама

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вночі російські війська атакували місто балістичними ракетами, а під ранок – ударними безпілотниками. Ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

Також у місті пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти, об’єкти бізнесу.

Наслідки атаки уточнюють. До ліквідації пошкоджень залучені всі необхідні служби.

Також російські війська пошкодили підприємство у Дніпрі.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь та Марганецька громада. Там пошкоджені приватні будинки та пожежна частина.

У Синельниківському районі російські атаки зачепили Васильківську та Раївську громади. Там сталися пожежі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies