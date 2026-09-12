Унаслідок російського обстрілу у Кривому Розі загинула людина, ще троє поранені

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наслідки російської атаки на Кривий Ріг 21 серпня 2026 року

Російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровщину ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше від російської атаки постраждав Кривий Ріг. Там пошкоджене промислове підприємство, загинув чоловік, ще троє людей постраждали. 54-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні.

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За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вночі російські війська атакували місто балістичними ракетами, а під ранок – ударними безпілотниками. Ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти.

Також у місті пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, 3 заклади освіти, об’єкти бізнесу.

Наслідки атаки уточнюють. До ліквідації пошкоджень залучені всі необхідні служби.

Також російські війська пошкодили підприємство у Дніпрі.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь та Марганецька громада. Там пошкоджені приватні будинки та пожежна частина.

У Синельниківському районі російські атаки зачепили Васильківську та Раївську громади. Там сталися пожежі.