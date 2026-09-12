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РФ за минулу добу атакувала 22 населені пункти Сумщини: загинув чоловік, троє людей поранені

Пошкоджені об'єкти інфраструктури, будинки, навчальні заклади та авто.

РФ за минулу добу атакувала 22 населені пункти Сумщини: загинув чоловік, троє людей поранені
наслідки атаки РФ по Сумщині
Фото: Поліція Сумської області

На Сумщині внаслідок російських атак загинув 68-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення та травми. Загалом під ударами російських військ перебували 22 населені пункти області.

Про це повідомила поліція Сумської області.

У Миропільській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 68-річний чоловік.

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У Новослобідській громаді через атаку ворожого дрона поранення отримав 64-річний чоловік.

Крім того, до медичного закладу звернулися дві жінки віком 19 та 48 років. Вони отримали травми 9 вересня, коли російський безпілотник влучив у торговий центр у Сумській громаді.

Внаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки, будівлі навчальних закладів, складське приміщення, об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури, а також транспортні засоби.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки атак, фіксують пошкодження та збирають докази воєнних злочинів Росії.

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