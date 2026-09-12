Генштаб: ворог продовжує тиснути на Покровському та Костянтинівському напрямках

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Розпочалася 1662-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, під час яких скинув 339 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10688 дронів-камікадзе та здійснили 2784 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 30 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Гірки, Яструбщина, Гаврилова Слобода, Сеньківка, Прогрес, Малушине, Нова Гута, Писарівка, Кружок, Рижівка Сумської області; Леонівка, Логи, Гаті Чернігівської області. Гірки та Студенок зазнали авіаударів.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, вісім пунктів управління та точок запуску БпЛА, сім артилерійських систем та позицій артилерії окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби, за уточненою інформацією, зафіксовано одне боєзіткнення. Агресор здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаційного удару із застосуванням шести КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Симинівка, Вільча та Комісарове.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції шість разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві штурмові дії у районі Озерного.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Васютинського.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного, Степів та Павлівки.

Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Чернігівка, Світле, Святогорівка, Гришине, Матяшеве, Васильківка, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Різдвянка, Косівцеве, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити свої позиції в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.