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РФ вночі атакувала Україну ракетами та 129 дронами: ППО знищила 110 цілей

Основний напрямок удару – Одещина.

РФ вночі атакувала Україну ракетами та 129 дронами: ППО знищила 110 цілей

У ніч на 12 вересня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні ракети й 129 ударних безпілотників. Основним напрямком удару стала Одещина

За даними Повітряних сил ЗСУ,  російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із території Воронезької, Ростовської областей РФ та тимчасово окупованого Криму.

Також ворог запустив:

  • 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;
  • 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем;
  • 129 ударних БпЛА, серед яких Shahed, S8000 «Бандероль» та дрони-імітатори «Пародія».
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Основним напрямком російської атаки була Одеська область.

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Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 110 повітряних цілей, зокрема:

Фото: Повітряні сили

  • 6 крилатих ракет «Калібр»;
  • 1 безпілотник S8000 «Бандероль»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 101 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.

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