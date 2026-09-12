РФ вночі атакувала Україну ракетами та 129 дронами: ППО знищила 110 цілей

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У ніч на 12 вересня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні ракети й 129 ударних безпілотників. Основним напрямком удару стала Одещина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із території Воронезької, Ростовської областей РФ та тимчасово окупованого Криму.

Також ворог запустив:

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря;

6 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору над Чорним морем;

129 ударних БпЛА, серед яких Shahed, S8000 «Бандероль» та дрони-імітатори «Пародія».

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Основним напрямком російської атаки була Одеська область.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 110 повітряних цілей, зокрема:

Фото: Повітряні сили

6 крилатих ракет «Калібр»;

1 безпілотник S8000 «Бандероль»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

101 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.