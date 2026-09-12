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РФ завдала понад 1000 ударів по Запорізькій області: двоє людей загинули, 11 поранені

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, авто та господарські будівлі.

РФ завдала понад 1000 ударів по Запорізькій області: двоє людей загинули, 11 поранені
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська протягом доби завдали 1001 удару по 45 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення.

За словами співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, російські військові спрямували по Запоріжжю 5 ракет.

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Також окупанти здійснили 13 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Комишувасі, Кушугуму, Новоолександрівці, Веселянці, Юліївці, Микільському, Васинівці, Преображенці, Омельнику та Сонячному.

Найбільше атак припало на безпілотники. Російські війська застосували 750 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дрони, по Запоріжжю та населених пунктах Запорізького і Пологівського районів.

Крім того, зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ та 230 артилерійських ударів.

Унаслідок російських атак надійшло 226 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських будівель.

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