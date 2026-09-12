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Окупанти за добу вбили чотирьох цивільних мешканців Донеччини (доповнено)

П'ятеро осіб отримали поранення.

Окупанти за добу вбили чотирьох цивільних мешканців Донеччини (доповнено)

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Ясногірку, Краматорськ і Слов'янськ Донецької області. Унаслідок російського терору четверо людей загинули.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 11 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Слов'янську, по 1 у Краматорську і Ясногірці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

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Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Донецька ОВА

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 968 людей, у тому числі 48 дітей.

Покровський район. У Білозерському зруйновано 2 багатоповерхівки, пошкоджено 3 приватні будинки.

Краматорський район. У Селезнівці Миколаївської громади пошкоджено приватний будинок, у Райгородку пошкоджено 7 приватних будинків. У Слов'янську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 11 приватних будинків і адмінбудівлю. У Краматорську 1 людина загинула, пошкоджено 28 приватних будинків, г багатоповерхівкок, підприємство, адмінбудівлю і автівку; у Ясногірці 1 людина загинула і 2 поранені. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено інфраструктуру; в Очеретиному пошкоджено адмінбудівлю. У Новодонецькому пошкоджено 23 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 крамниці, аптеку і адмінбудівлю. В Андріївці 2 приватні будинки зруйновано і 7 пошкоджено.

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