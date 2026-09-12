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Дрони могли атакувати аеродром у російському Таганрозі, – OSINT

Після атаки дронів з’явився густий дим у районі військового аеродрому "Таганрог-Центральний".

Дрони могли атакувати аеродром у російському Таганрозі, – OSINT
Фото: ASTRA

У ніч проти 12 вересня дрони атакували Таганрог Ростовської області РФ. Місцеві жителі зафіксували густий дим над військовим аеродромом.

Про це повідомляє OSINT-аналіз Astra.

Місцеві Telegram-канали ще вночі повідомляли про загрозу безпілотників у Ростовській області. Згодом у мережі почали з’являтися відео, на яких видно густий дим над Таганрогом.

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OSINT-аналітики Astra визначили, що дим здіймався з боку військового аеродрому "Таганрог-Центральний".

Аеродром розташований у межах Таганрога. На ньому базується 708-й військово-транспортний авіаційний полк. Поруч також працює 325-й авіаремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та комплектуючих.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що протягом ночі в регіоні нібито було знищено понад 70 безпілотників. Також він повідомив про "наслідки на землі" та пожежу в будівлі магазину.

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