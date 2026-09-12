Керівник ОПУ наголосив на необхідності створення нової архітектури безпеки Європи

Без цього неможливо спрогнозувати реакцію Європи в разі поширення російської чи будь-якої іншої агресії на її території.

Україна буде віддячувати державами, які допомагали їй у скрутний час, тому для інших країн вигідно мати Україну саме як друга.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов на щорічній конференції YES, передає кореспондент LB.ua.

Водночас посадовець підкреслив, що питання взаємодопомоги є значно глибшим і впирається у створення нової європейської системи безпеки. За словами Буданова, без чіткого розуміння майбутньої безпекової архітектури неможливо спрогнозувати реакцію Європи в разі поширення російської чи будь-якої іншої агресії на її території.

«...Неможливо навіть реалістично спрогнозувати, які реакції відбудуться в Європі, якщо, не дай боже, російська агресія або агресія іншого якогось, скажімо так, гравця, перейде далі на територію Європи. Я думаю, що час знаходити відповіді на ці болючі і складні питання. І від того буде зрозуміло, кому яка армія потрібна, де вона має базуватись, на яких рубежах стояти, хто на кого розраховує і чи розраховує взагалі?», - сказав Буданов.

Керівник Офісу президента підсумував, що визначити конкретну місію і роль України у захисті союзників можна буде лише після того, як світ сформує нову концепцію європейської безпеки.