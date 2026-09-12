У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині через атаку дронів загинула людина, троє постраждали, серед них дитина

Наслідки російських атак зафіксували у п'ятьох районах Київщини.

На Київщині через атаку дронів загинула людина, троє постраждали, серед них дитина
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

У Київській області за останню добу внаслідок атак російських ударних дронів загинула одна людина, ще троє постраждали. Серед постраждалих – дитина.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, чоловік дістав травми та був госпіталізований. Жінка і дитина отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу їм надали на місці.

Реклама

Наслідки російських атак зафіксували у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах.

Загалом пошкоджено 15 об’єктів. Серед них – сім приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, а також лінія електропередачі.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Обухівському районі. Там постраждали шість об’єктів, зокрема чотири приватні будинки.

Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки атак і допомагати постраждалим.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies