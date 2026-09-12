На Київщині через атаку дронів загинула людина, троє постраждали, серед них дитина

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Київській області за останню добу внаслідок атак російських ударних дронів загинула одна людина, ще троє постраждали. Серед постраждалих – дитина.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, чоловік дістав травми та був госпіталізований. Жінка і дитина отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу їм надали на місці.

Реклама

Наслідки російських атак зафіксували у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах.

Загалом пошкоджено 15 об’єктів. Серед них – сім приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, а також лінія електропередачі.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Обухівському районі. Там постраждали шість об’єктів, зокрема чотири приватні будинки.

Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки атак і допомагати постраждалим.