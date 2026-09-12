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На Рівненщині під час повітряної атаки зруйноване підприємство

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Рівненщині під час повітряної атаки зруйноване підприємство
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Рівненщини

Російська повітряна атака на Рівненську область триває. Внаслідок удару зруйноване одне з підприємств на Сарненщині. 

Про це  в Telegram повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Очільник ОВА закликав жителів області під час повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки.

Зазначимо, що сьогодні, 12 вересня, через російські обстріли частина Дубна залишилася без світла. Також проблеми з електроенергією через ворожі атаки в абонентів у Рівненському районі.

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