Масована атака дронів на Волині: є постраждалі та руйнування (оновлено)

Під час масованої атаки безпілотників на Волинь у повітряному просторі області перебували близько 20 російських ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.
В Луцьку внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг. Загиблих і травмованих немає.
Водночас у Ковельській громаді зафіксували кілька влучань в об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей. Загиблих немає.
Також через падіння уламків збитих дронів пошкоджені господарські споруди та приватний будинок у селі Заріччя Ковельського району. У будинках пошкоджені дахи, потерпілих немає.
Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та інші необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Раніше Романюк писав про 4-годинну масовану атаку дронів на Волинь. Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях і безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
- Упродовж дня 12 вересня російські війська атакували Україну 410 ударними безпілотниками, зокрема 37 реактивними. Атака триває з 6:30. За цей час українська протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила або подавила 336 ударних БпЛА. Водночас зафіксували 21 влучання ударних дронів противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі України