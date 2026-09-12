Масована атака дронів на Волині: є постраждалі та руйнування (оновлено)

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Під час масованої атаки безпілотників на Волинь у повітряному просторі області перебували близько 20 російських ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

В Луцьку внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг. Загиблих і травмованих немає.

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Водночас у Ковельській громаді зафіксували кілька влучань в об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей. Загиблих немає.

Також через падіння уламків збитих дронів пошкоджені господарські споруди та приватний будинок у селі Заріччя Ковельського району. У будинках пошкоджені дахи, потерпілих немає.

Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та інші необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Раніше Романюк писав про 4-годинну масовану атаку дронів на Волинь. Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях і безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.