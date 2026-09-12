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Масована атака дронів на Волині: є постраждалі та руйнування (оновлено)

Станом на 21:45 постраждали п’ятеро людей.

Масована атака дронів на Волині: є постраждалі та руйнування (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Під час масованої атаки безпілотників на Волинь у повітряному просторі області перебували близько 20 російських ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

В Луцьку внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг. Загиблих і травмованих немає.

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Водночас у Ковельській громаді зафіксували кілька влучань в об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей. Загиблих немає.

Також через падіння уламків збитих дронів пошкоджені господарські споруди та приватний будинок у селі Заріччя Ковельського району. У будинках пошкоджені дахи, потерпілих немає.

Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та інші необхідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Раніше Романюк писав про 4-годинну масовану атаку дронів на Волинь. Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях і безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

  • Упродовж дня 12 вересня російські війська атакували Україну 410 ударними безпілотниками, зокрема 37 реактивними. Атака триває з 6:30. За цей час українська протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила або подавила 336 ударних БпЛА. Водночас зафіксували 21 влучання ударних дронів противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі України 
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