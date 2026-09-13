Четверо цивільних постраждали через російські обстріли Запорізької області

201 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Степовому, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Канівському, Цвітковому та Верхній Терсі.

Ще 734 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Новояковлівку, Веселянку, Резедівку, Біленьке, Жовту Кручу, Островське, Лисогірку, Новотроїцьке, Ясну Поляну, Новоолександрівку, Канівське, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Копані та Тернувате.

Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Балабиному, Комишувасі, Новопавлівці, Мирівці, Нижній Хортиці, Славному, Оріхову, Васинівці, Омельнику, Новорозівці, Червоному Яру, Преображенці, Сонячному, Вільнянці, Василівському та Новосолошиному.

Про це повідомляє співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Унаслідок ворожих атак на Запорізький район чотири людини отримали поранення. Ворог упродовж доби завдав 964 удари по 58 населених пунктах Запорізької області.

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