Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо цивільних постраждали через російські обстріли Запорізької області

Є пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Четверо цивільних постраждали через російські обстріли Запорізької області
наслідки атак по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ворожих атак на Запорізький район чотири людини отримали поранення. Ворог упродовж доби завдав 964 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. 

Про це повідомляє співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Балабиному, Комишувасі, Новопавлівці, Мирівці, Нижній Хортиці, Славному, Оріхову, Васинівці, Омельнику, Новорозівці, Червоному Яру, Преображенці, Сонячному, Вільнянці, Василівському та Новосолошиному.

Реклама

Ще 734 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Новояковлівку, Веселянку, Резедівку, Біленьке, Жовту Кручу, Островське, Лисогірку, Новотроїцьке, Ясну Поляну, Новоолександрівку, Канівське, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новопавлівку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Копані та Тернувате.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Канівському, Цвітковому та Верхній Терсі.

201 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Степовому, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 179 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies