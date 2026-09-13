На Хмельниччині через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа на підприємстві

Інформація про загиблих та травмованих не надходила.

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На Хмельниччині через атаку РФ працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, на місці події працюють відповідні служби. Інформації про загиблих або травмованих наразі не надходило.

Обставини падіння уламків та наслідки пожежі уточнюються.

Ворог з ночі 13 вересня масовано атакує захід України ударними БпЛА типу "шахед". Ворожі безпілотники фіксують на Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Людей закликають перебувати в укриттях.