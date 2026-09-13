На Харківщині через ворожі обстріли постраждали троє людей, ще одна жінка загинула

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, ще одна жінка загинула через детонацію вибухового предмета.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Старому Салтові поранення отримала 73-річна жінка, ще одна 68-річна жителька зазнала гострої реакції на стрес. У Золочеві поранено 47-річного чоловіка.

Реклама

В Ізюмі внаслідок детонації вибухового предмета загинула 26-річна жінка.

Російські війська атакували безпілотниками Салтівський та Київський райони Харкова.

Загалом по області ворог застосував:

5 БпЛА типу «Молнія»;

9 FPV-дронів;

112 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, господарські споруди, два магазини й автомобіль у Золочеві.

У Куп’янському районі пошкоджено три приватні будинки в Манцівці, Березівці та Великому Бурлуці.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у Сухому Яру.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Безруках, приватний будинок та автомобіль у Лісному, а також дачний будинок у Масліях.

У Лозівському районі пошкоджено три приватні будинки в Добровіллі та складську будівлю у Близнюках.

У Чугуївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок і магазин у Старому Салтові.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 157 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 59 362 людини.