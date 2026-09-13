Внаслідок ворожої атаки на Івано-Франківщині попередньо травмована одна людина. Небезпека для області ще не минула.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
За її словами, станом на зараз повітряна тривога триває в Івано-Франківському, Коломийському та Калуському районах.
"Небезпека не минула! Бережіть себе!" — закликала Світлана Онищук.
- З ночі 13 вересня РФ масовано атакує захід України ударними БпЛА типу "шахед". Ворожі безпілотники фіксують на Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Людей закликають перебувати в укриттях.