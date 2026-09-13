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Внаслідок ворожої атаки на Івано-Франківщині попередньо травмована одна людина. Небезпека для області ще не минула.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, станом на зараз повітряна тривога триває в Івано-Франківському, Коломийському та Калуському районах.

"Небезпека не минула! Бережіть себе!" — закликала Світлана Онищук.