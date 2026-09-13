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Внаслідок ворожої атаки на Прикарпатті травмована людина, – ОВА

В області працює ППО.

Внаслідок ворожої атаки на Прикарпатті травмована людина, – ОВА
Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук
Фото: Офіційний телеграм-канал Голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук

Внаслідок ворожої атаки на Івано-Франківщині попередньо травмована одна людина. Небезпека для області ще не минула.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, станом на зараз повітряна тривога триває в Івано-Франківському, Коломийському та Калуському районах.

"Небезпека не минула! Бережіть себе!" — закликала Світлана Онищук.

  • З ночі 13 вересня РФ масовано атакує захід України ударними БпЛА типу "шахед". Ворожі безпілотники фіксують на Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Людей закликають перебувати в укриттях.
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