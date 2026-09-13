Двоє людей загинули, ще 25 поранені: в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у багатоповерхівці, яку атакувала РФ

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В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому житловому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 25 отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС України.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували сімох людей, серед них – двоє дітей.

Наслідки російського обстрілу Одещини 12 вересня