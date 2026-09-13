Двоє людей загинули, ще 25 поранені: в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у багатоповерхівці, яку атакувала РФ

В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому житловому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 25 отримали поранення.
Про це повідомили в ДСНС України.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували сімох людей, серед них – двоє дітей.
Наслідки російського обстрілу Одещини 12 вересня
- Уранці 12 вересня армія РФ здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки, готель із реабілітаційним центром, газопроводи та локомотивне депо.
- В Одесі російський удар пошкодив 25-поверховий житловий будинок. У квартирах із 21-го по 23-й поверхи виникли пожежі, а верхні поверхи будівлі частково зруйновані.
- Раніше повідомлялося про 37 травмованих в Одесі. Серед постраждалих були п'ятимісячна дитина та 17-річний юнак. Одного з поранених госпіталізували у важкому стані, більшість інших постраждалих перебували у стані середньої тяжкості.
- У Чорноморську внаслідок російської атаки зруйновано житловий будинок, ще три пошкоджено. Також пошкоджено газову трубу, після чого в одному з будинків виникла пожежа.
- Крім того, російський безпілотник влучив у готель із реабілітаційним центром. Будівля та автомобілі, припарковані поруч, зазнали пошкоджень. Внаслідок удару поранень дістали 11 людей, серед них – шестеро маломобільних.