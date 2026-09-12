Зеленський: РФ безперервно атакує міста України, понад 200 ворожих цілей збили від початку доби

Окупанти атакували АЗС на Житомирщині та Рівненщині, а також локомотивне депо на Одещині.

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Російські війська від ночі продовжують масовані удари по українських містах і громадах. Внаслідок атак є загиблі та поранені в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Київській та інших областях.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

В Одесі тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. За словами президента, постраждали 37 людей. Рятувальники продовжують пошуки ще двох людей, які наразі вважаються зниклими безвісти.

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Вранці російські війська також завдали удару дроном по готелю в Чорноморську Одеської області. Постраждали 11 людей, серед них шестеро маломобільних.

На Запоріжжі внаслідок удару "Шахеда" по житлових будинках двоє людей загинули, шестеро дістали поранення. Є також постраждалі через удар по підприємству в Запоріжжі.

У Кривому Розі російські війська завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє отримали поранення.

Ще двоє людей постраждали на Київщині.

За словами Зеленського, минулої ночі під російськими ударами перебували 10 областей України. У багатьох регіонах досі фіксують російські ударні безпілотники.

Також російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру – зокрема звичайні автозаправні станції на Житомирщині та Рівненщині, а також локомотивне депо на Одещині.

Президент зазначив, що від початку цієї доби українські захисники збили понад 200 повітряних цілей, однак частині російських засобів повітряного нападу вдалося досягти цілей.

Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України засобами протиповітряної й протиракетної оборони.

"Гідна відповідь, яка дійсно має шанси зупинити вбивства й захистити людей, завжди спільна", – заявив президент.

Він подякував партнерам, які допомагають Україні із засобами протиракетної оборони, посилюють тиск на Росію та підтримують українців.